پخش زنده
امروز: -
مدیر مخابرات منطقه گیلان از افتتاح و بهره برداری از ۲۱۳ طرح مخابراتی در هفته دولت در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، یدالله حسنی از افتتاح بیش از ۲۱۳ طرح مخابراتی در حوزههای ارتباطات سیار و ثابت با حدود ۷۲۵ میلیارد تومان سرمایهگذاری در گیلان خبر داد.
وی گفت: این طرحها شامل اجرای ۶۹ طرح فیبرنوری کسب و کارها و منازل در سطح استان، ۱۱۰ طرح ارتباطات سیار شامل ارتقاء تکنولوژی و ساخت سایت جدید همراه اول شهری و روستایی، نصب و راه اندازی تجهیزات اکسس، نصب و راه اندازی و تعویض باتری مراکز و نصب و راه اندازی تجهیزات باند پهن در استان است.
مدیر مخابرات منطقه گیلان ضمن تاکید بر اهمیت توسعه شبکه ارتباطی و مخابراتی افزود: با افزایش سرعت شبکه ارتباطی و مخابراتی و دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت و فضای مجازی، فرصتهای جدید در حوزه فناوری اطلاعات فراهم شده است.