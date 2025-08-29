به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرهنگ پاسدار وهاب عباسفام با اعلام این خبر گفت: طرح اوقات فراغت تابستانه نوجوانه‌های صالحین در۵۰پایگاه بسیج این شهرستان وبا ثبت نام ۳۰۰۰ نفر درحال اجرا است.

وی افزود:این طرح برای استفاده همه گروه‌های سنی کودک، نوجوان و جوان در بخش‌های مختلف فرهنگی، ورزشی، آموزشی، اردویی و... به صورت رایگان می‌باشد.

عباسفام با اشاره به اینکه طرح تابستانی اوقات فراغت بسیج از خردادماه آغاز شده است و تا پایان شهریورماه ادامه دارد، افزود:هدف اصلی ازاجرای این طرح، جذب نوجوانان وجوانان علاقه مندبه پایگاه‌های بسیج وبهره مندی ازبرنامه‌های متنوع آن است.

این مقام مسئول گفت:در طرح تابستانی بسیج، برنامه‌های متنوعی به تناسب امکانات پایگاه‌هاونیازشرکت کنندگان تدارک دیده شده که ازجمله مهمترین آنهابرگزاری کلاس‌های تلاوت وروخوانی قرآن کریم برای آشنایی بیشتر نوجوانان و جوانان استان بامعارف الهی است.

عباسفام افزود:همچنین تلاش شده است کلاس‌های دیگری مثل کلاس‌های تقویتی درسی ریاضی وزبان و .. کلاس‌های آموزش حرفه برای اشتغال زایی نوجوانان وجوانان شرکت کننده دراین طرح باهمان روش‌های آموزشی روز به صورت رایگان اجراشود.

وی در پایان گفت:برنامه‌های ساماندهی اوقات فراغت بسیج این شهرستان تنهابرای فصل تابستان نیست ودرهمه ایام سال برای جذب وآموزش نوجوانان وجوانان شهرستان برنامه‌های متنوعی راتدارک دیده است.