همزمان با هفته دولت و با حضور معاون سیاسی، اجتماعی استانداری خوزستان دو طرح عمرانی در شهرستان باغملک به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در ششمین روز از هفته دولت، دو طرح کارخانه آسفالت و سنگشکن شهرداری باغملک به بهره برداری رسید.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در این مراسم گفت: افتتاح این پروژهها در هفته دولت، نشان از عزم جدی دولت برای خدمترسانی و توسعه متوازن مناطق مختلف استان دارد.
حبیب الله فضل الله پور اظهار داشت: این طرحها نه تنها به بهبود کیفیت معابر و راههای شهرستان کمک میکند، بلکه زمینه اشتغال پایدار برای جوانان منطقه را نیز فراهم میآورد.
وی با تقدیر از تلاشهای دکتر ابراهیم پور، نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس برای حل مشکلات شهرستان باغملک خاطر نشان کرد: استانداری خوزستان متعهد است با تخصیص اعتبارات لازم و پشتیبانی از پروژههای عمرانی، بستر توسعه همهجانبه این شهرستان را فراهم کند.
فضلاللهپور با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در پروژههای توسعهای گفت: عدالت اجتماعی زمانی محقق میشود که تمامی شهرستانهای استان از امکانات و زیرساختهای لازم برخوردار باشند. با همکاری و همدلی بین دستگاهی، شاهد تحول اساسی در تمامی عرصههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان باغملک خواهیم بود.
در این سفر یک روزه، معاون استاندار از نزدیک در جریان پیشرفت دیگر پروژههای عمرانی شهرستان باغملک قرار گرفت و با مسئولان محلی در خصوص راهکارهای تسریع در اجرای پروژههای توسعهای گفتوگو کرد.