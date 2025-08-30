به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علیرضا امیری گفت: این طرح به طول ۶ کیلومتر و عرض ۱۱ متر با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان اجرا و تکمیل شده است.

وی افزود:جاده فیروزآباد – کوار از مسیر‌های مهم و پرتردد استان فارس به شمار می‌رود و روزانه بیش از ۱۴ هزار خودروی سبک، سنگین و نیمه‌سنگین از آن عبور می‌کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس تأکید کرد: اجرای این طرح نقش مهمی در ارتقای ایمنی، کاهش تصادفات و تسهیل تردد مردم دارد.