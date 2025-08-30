رفع تنش آبی ۱۲۰ روستای کهگیلویه و بویراحمد تا پایان امسال
مدیرعامل آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد از رفع تنش آبی ۱۲۰ روستای استان تا پایان امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رضا رضایی در نشست با مشاوران طرحهای آبرسانی در گچساران گفت: برنامه ریزی ها و مطالعات لازم برای تحقق رفع تنش آبی ۱۲۰ روستای کهگیلویه و بویراحمد تا پایان سال ۱۴۰۴ در حال انجام است.وی افزود: پیشنهادات اجرایی و فنی برای تأمین پایدار آب شرب در مناطق بحرانی و تنش شدید آبی مطرح شد و امیدواریم با جذب اعتبارات از مبادی مختلف این هدف هرچه سریعتر محقق شود و روستاهای درگیر بحران آب از منافع آن بهره ببرند.مدیرعامل شرکت آبفا کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: نشستهای تخصصی گروه مشاوران برای تسریع در روند تصمیمگیری و بهرهگیری از ظرفیتهای مشاورهای برای رفع چالشهای آبی در مناطق روستایی در نقاط مختلف استان برگزار و تصمیمات عملیاتی برای انجام این کار انجام می شود.