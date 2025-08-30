پخش زنده
بمناسبت هفته دولت بوستان زنده یاد ناصر عبداللهی در بندرعباس به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، شهردار بندرعباس گفت: این بوستان به وسعت هفت هزار مترمربع کف سازی و نور پردازی شده و شامل پیست پیاده روی و دوچرخه سواری، زمین چمن مصنوعی، آبشار موزیکال و فضای سرپوشیده برای برگزاری مراسمهای مردمی است.
مهدی نوبانی افزود: برای ساخت این بوستان ۳۲ میلیارد تومان هزینه شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس نیز گفت: شورای شهر و شهرداری برای بازسازی و نوسازی بوستانهای متروکه مناطق چهارگانه شهر بندرعباس برنامه ریزی ویژهای کرده است.
حجت الاسلام عبدالرضا حیدری افزود: بازسازی بوستانهای متروکه بافت فرسوده و چهره شهر را زیبا میکند.