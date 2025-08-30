به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،جعفر محمد نژاد سیگارودی، معاون سرمایه‌گذاری ساتبا با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر گفت: ما از سال گذشته برنامه‌های جدی را برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ویژه خورشیدی در کشور آغاز کرده‌ایم آن چیزی که هفته گذشته معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا اعلام کردند در خصوص هر هفته ۱۰۰ مگاوات، این نتیجه برنامه‌ریزی‌های انجام شده در بخش تجدیدپذیرها است.

وی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسعه نیروگاه های تجدید پذیر را ما تا پایان سال اینده به عدد ۷ هزار مگاوات می‌رسانیم آن چیزی که ما برنامه ریزی کرده‌ایم که بر اساس پتانسیل بسیار قابل توجه ای که در کشور است هدف و برنامه‌ریزی ما به این سمت است که عدد یک و نیم درصدی مشارکت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سبد تأمین برق کشور را تا پایان دولت چهاردهم به عدد ۱۵ درصد برسد.

معاون سرمایه‌گذاری ساتبا بیان کرد: عمده مصارف برق ما در فصول گرم سال اتفاق می‌افتد، خوشبختانه بیشترین تولید برق نیروگاه‌های خورشیدی هم در این ایام گرم سال اتفاق می‌افتد، ما در بخش نیروگاه‌های مقیاس کوچک و بزرگ قرارداد‌های جذابی که بتواند سرمایه گذار را تشویق کند داریم همچنین ما در بخش نیروگاه‌های مقیاس کوچک با دو مدل قرار داد حمایتی و انشعابی عددی که به عنوان تعرفه معرفی کرده‌ایم در قرارداد‌های خرید تضمینی بلند مدت بازگشت سرمایه به صورت میانگین حدود ۳ سال خواهد بود.

محمد نژاد سیگارودی اضافه کرد: همچنین برای توسعه نیروگاه‌های مقیاس بزرگ حتما یکسری از تجهیزات در کوتاه مدت باید وارد کنیم و در این امر همراهی سازمان‌های متولی بخصوص وزارت صمت بسیار کمک کننده می باشد.