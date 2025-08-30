مراسم بزرگداشت شهدای هشتم شهریور، شهیدان رجایی و باهنر امروز در هرمزگان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: این مراسم در بندرعباس امشب بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد حضرت حمزه (ع) محله نخل پیرمرد برگزار می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محمد ایمانی فرد افزود: سخنران این مراسم در بندرعباس حجت الاسلام و المسلمین محمد اعتمادی، مدیرکل بازرسی استانداری هرمزگان است.

