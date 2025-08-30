استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: این قطعه به‌طول ۱۰ کیلومتر کلنگ‌زنی و با اعتبار هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان کلنگ‌زنی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداو سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یدالله رحمانی در آغاز برنامه‌های هفته دولت در بویراحمد با حضور در گلزار شهدای یاسوج، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، اظهار کرد: امنیت و اقتدار امروز جامعه مرهون خون شهدا و مجاهدت رزمندگان در دفاع از میهن اسلامی است.

وی افزود: در هفته دولت سال‌جاری ۸۷۷ طرح هم با اعتباری بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان کلنگ‌زنی و افتتاح می‌شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از گفت: ۲۶ میلیارد تومان به احداث قطعه دوم گلزار شهدا یاسوج اختصاص پیدا کرده و قرار است طی ۲۴ ماه این طرح به بهره‌برداری برسد.