کلنگزنی قطعه نخست اتصال یاسوج به آزادراه شیراز_اصفهان در سفر رئیسجمهور
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: این قطعه بهطول ۱۰ کیلومتر کلنگزنی و با اعتبار هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان کلنگزنی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یدالله رحمانی در آغاز برنامههای هفته دولت در بویراحمد با حضور در گلزار شهدای یاسوج، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، اظهار کرد: امنیت و اقتدار امروز جامعه مرهون خون شهدا و مجاهدت رزمندگان در دفاع از میهن اسلامی است.
وی افزود: در هفته دولت سالجاری ۸۷۷ طرح هم با اعتباری بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان کلنگزنی و افتتاح میشود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از گفت: ۲۶ میلیارد تومان به احداث قطعه دوم گلزار شهدا یاسوج اختصاص پیدا کرده و قرار است طی ۲۴ ماه این طرح به بهرهبرداری برسد.
رحمانی ادامه داد: طرح اصلاح، توسعه و بهینه سازی شبکه برق یاسوج به نمایندگی ۲۹ طرح با اعتباری بالغ بر ۱۷۵ میلیارد تومان افتتاح شد.