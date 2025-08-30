پخش زنده
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان گفت: گازرسانی به شهرک صنعتی شماره ۴ دزفول با تکمیل خط انتقال گاز به این شهرک تا پایان امسال برطرف خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی مهدیپور در حاشیه نشست بررسی مسائل و چالشهای شهرکهای صنعتی دزفول که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: گازرسانی به شهرک شماره ۴ دزفول با برنامهریزی انجام شده در حال اجراست و تا پایان امسال عملیاتی میشود و شاهد رفع مشکل این شهرک پس از ۱۰ سال خواهیم بود.
وی با تاکید بر تکمیل زیرساختهای مورد نیاز شهرکهای صنعتی افزود: شهرک صنعتی شماره ۲ دزفول نیز با مشکل تامین آب مواجه است که پس از رایزنیهای مختلف و تامین اعتبار مورد نیاز، اجرای خط انتقال اختصاصی آب به این شهرک در اولویت قرار گرفته است.
مهدی پور ادامه داد: مشکل آب شهرک صنعتی شماره ۲ بهعنوان یکی از موانع جدی سرمایهگذاری در این شهرک با تکمیل خط آبرسانی، تا پایان امسال برطرف میشود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان قطعی برق شهرکهای صنعتی دزفول را یکی از مسائل مهم مطرح شده در این نشست عنوان و اضافه کرد: با توجه به مسائل مطرح شده مقرر شد تا قطعی برق شهرکهای صنعتی دزفول به حداقل ممکن کاهش یابد.
مهدیپور نصب کنترلهای هوشمند کنترلپذیر را از جمله اولویتهای شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان برای مدیریت مصرف برق صنایع دانست و بیان داشت: نصب این کنترلها برای حل مشکل قطعی برق برخی صنایع حساس بهویژه صنایع غذایی کمک شایانی میکند.
دزفول از نظر صنعتی، معدنی و تجارت دومین شهر استان خوزستان بعد از اهواز محسوب میشود که از جایگاه و اهمیت ویژهای با توجه به استعدادهای نهفته برخوردار است.
این شهرستان از ۵ شهرک صنعتی مصوب، سه مجتمع صنعتی و ۲ ناحیه صنعتی در محدوده شهری و نواحی پراکنده برخوردار است.
شهرستان دزفول دارای ۳۸ اتحادیه صنفی با تعداد ۱۳ هزار و ۵۲۸ واحد صنفی خدماتی و توزیعی است که در حال خدمترسانی به مردم شهرستان هستند.
۷۲ واحد معدنی نیز در دزفول فعال بوده و در حال تامین مصالح ساختمانی بخش اعظمی از استان است.
۳۴۸ واحد صنعتی فعال در دزفول وجود دارد.