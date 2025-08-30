رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: همزمان با هفته دولت ۹ طرح آموزشی و درمانی با یکهزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری می رسند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا خسروپناه با تبریک هفته دولت اظهار کرد: بیش از ۳۰ طرح در دانشگاه علوم پزشکی دزفول در حال اجراست که ۹ طرح آموزشی و درمانی از جمله اورژانس‌های جاده‌ای مهر شهر و بن جعفر، بخش دیالیز با ۳۵ دستگاه و بخش روانپزشکی مردان قابل افتتاح هستند.

وی با بیان اینکه اعتبار این ۹ طرح یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بوده است، افزود: همچنین ۴ طرح بهداشتی و درمانی تا ۲ ماه آینده به بهره برداری می‌رسند.

خسروپناه ادامه داد: بیمارستان ۵۰۰ تخت خوابی یازهرا (س) در حال اجراست و تلاش می‌شود تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول اضافه کرد: با پیگیری‌های انجام شده، بیمارستان یا زهرا (س) جزو طرح‌های نشان دار مالیاتی قرار گرفته است و مردم در زمان پرداخت مالیات می‌توانند با انتخاب این بیمارستان، مالیات خود را برای تکمیل این پروژه صرف کنند و در این زمینه نقش داشته باشند.