به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سردار حسن پور مسئول سازمان بسیج اصناف کشور از واحد‌های تولیدی نیمه فعال در شهرستان دنا و روستای کوخدان بازدید کرد.

حضور در گلزار مطهر شهدای یاسوج، دیدار با نماینده ولی فقیه، دیدار با فعالان اقتصادی، سرکشی از واحدهای تولیدی و بوم گردی در سی سخت، حضور در برنامه افتتاح و کلنگ زنی طرخ های تولیدی و اقتصادی هفته دولت شهرستان بویراحمد، جلسه با حضور فعالان اقتصادی و هیات اندیشه ورز بسیج اصناف، بازدید از مجموعه کارخانه کوبودنا، بازدید از طرح های تولیدی دیدار بااصناف و اتحادیه های صنفی، کاسبان امین بازاریان اتاق اصناف، تجلیل از اعضاء قراگاه شهید سلامی و دیدار با خانواده شهدا از جمله برنامه های سفر سردار حسن پور مسئول سازمان بسیج اصناف کشور به استان کهگ ی لویه و بویراحمد است.

