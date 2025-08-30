پخش زنده
در گرامیداشت هفته دولت طرح توسعه یک واحد صنایع غذایی با سرمایهگذاری ۲۴۹ میلیارد تومان در ارومیه افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ طرح توسعه یک شرکت صنایع غذایی صبح امروز به مناسبت هفته دولت و با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی افتتاح شد.
طرح توسعه این واحد صنایع غذایی با سرمایهگذاری ۲۴۹ میلیارد تومان و ظرفیت ایجاد اشتغال مستقیم برای ۲۶۰ نفر در حوزه تولید شکلات خرما و انواع ویفر آغاز به کار کرد.
همزمان با هفته دولت، سه طرح صنعتی با مجموع سرمایهگذاری بیش از ۴۱۵ میلیارد تومان امروز در آذربایجانغربی به بهرهبرداری میرسد و اجرای این طرحها علاوه بر توسعه فعالیتهای صنعتی استان، زمینه اشتغال پایدار برای صدها نفر از جوانان منطقه را فراهم میکند.