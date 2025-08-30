

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین بانوان را با همکاری هیأت فوتبال استان کردستان، از ۱۰ تا ۱۳ شهریور در شهرستان مریوان برگزار می‌شود.



بر همین اساس مهناز امیر شقاقی، سرمربی تیم کمتر از ۱۵ سال اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو را به شرح زیر اعلام کرد:

نورا میرزائی، باران خاکسار، الینا احمدی، سارینا هداوند، یگانه فراهانی، الیسا خوش منظر (تهران)

عطیه عین علی، آیسان حسینی (همدان)

باران طاهری (مرکزی)

فاطمه ابراهیمی، آیلار محمدزاده (قزوین)

نازنین سعادت (قم)

سدنا داوودی، حلما حسن زاده (مازندران)

ستایش جاوید، اسما رعیت، الیسا عزت اللهی (گیلان)

یکتا حسن نژاد، پارمیس درخش (کهکیلویه و بویر احمد)

دلسا دهدشتی (بوشهر)

نهال غلامرضایی (ایلام)

زهرا خدادادی (چهارمحال و بختیاری)

آیلین عابدی (آذربایجان شرقی)

روشا حمزه (کرمانشاه)

زمزم ماه علی، فاطمه علیزاده (آذربایجان غربی)

نیلوفر زارع (یزد)