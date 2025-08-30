مراسم بیست و چهارمین جشنواره رویان برگزار شد و طی آن، دو برگزیده در سطح بین‌المللی و دو برگزیده در سطح ملی معرفی و تقدیر شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحسین شاهوردی رئیس پژوهشگاه رویان در نشست خبری بیست و ششمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل و بیست و چهارمین جشنواره بین المللی رویان طی سخنرانی گفت: امروز یکی ازدغدغه‌های کشور مشکل جمعیت و سلامت باروری است.

وی افزود: بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی رویان امسال با رویکردی متفاوت برگزار می‌شود؛ به گفته مسئولان، این رویداد تنها یک گردهمایی سالیانه نیست، بلکه فرصتی برای تبدیل ایده‌های کوچک به پروژه‌های بین‌المللی است.

وی افزود: دستاورد مهم پژوهشگاه رویان، تعریف فعالیت‌های بین‌المللی پس از برگزاری کنگره‌هاست. نتایج تلاش‌های همکاران این پژوهشگاه نشان می‌دهد که نزدیک به ۵۰ درصد از مقالات تولید شده در رویان، حاصل کار مشترک فناوران ایرانی و خارجی بوده است

وی گفت: پیشرفت‌های علوم زیستی اتفاقات بزرگی را رقم زده، امیدواریم این پیشرفت علمی مشکلات را حل کند و ما امیدواریم در این فضای ایجاد شده شاهد تبادل دانش در این حوزه باشیم.

در ادامه روح‌الله فتحی، دبیر اجرایی کنگره، اعلام کرد که شهریور ماه امسال، پژوهشگاه رویان میزبان سه رویداد علمی بین‌المللی، کنگره بین‌المللی پزشکی تولیدمثل، بیست و یکمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی، و بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی رویان. خواهد بود.

وی افزود: با استقبال پرشور جامعه علمی، ۲۶۰۰ مقاله به دبیرخانه کنگره‌های بین‌المللی پزشکی تولید مثل، زیست‌شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی، و سمینار پرستاری مامایی ارسال شد. از این تعداد، ۵۱۵ مقاله برای ارائه به صورت شفاهی و پوستر مورد تایید قرار گرفت.

وی افزود: امسال، همزمان با برگزاری کنگره، هشت برنامه جانبی و هفت کارگاه فوق تخصصی نیز برگزار خواهد شد. مراسم افتتاحیه این رویداد علمی در ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه، ۱۲ شهریور ماه، در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.

فرامرز فرهی، دبیر علمی کنگره بین‌المللی تولید مثل، بر اهمیت بررسی وضعیت باروری پیش از ازدواج تاکید کرد و گفت: “زوجین باید مسائل مربوط به فرزندآوری را پیش از ازدواج پیگیری کنند و این بررسی‌ها باید از دوران کودکی برای پسران آغاز شود

در ادامه شریف مرادی دبیر علمی بیست و یکمین کنگره بین المللی زیست شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی طی سخنرانی گفت: پزشکی مدرن فعلی الان از عهده درمان برنمی‌آید و دانش سلول‌های بنیادی در این حوزه به کمک پزشکی آمده است.

وی به محور‌های این کنگره اشاره کرد و گفت: در ۷ محور دانش جدید علمی در حوزه سلول‌های بنیادی مطرح و هوش مصنوعی یکی از محور‌های اصلی این کنگره محسوب می‌شود.

در ادامه زهرا عزابادی رئیس بیستمین سمینار پرستاری و مامایی گفت: آخرین دستاورد‌های علمی را باید ارائه دهیم امسال در ۱۲ و ۱۳ شهریور با ۴ پنل تخصصی در این حوزه باروری و هوش مصنوعی ارائه می‌شود

در ادامه پروانه افشاریان دبیر اجرایی جشنواره بیست و چهارمین جشنواره رویان افزود: جشنواره رویان همیشه در کنار کنگره برگزار می‌شود.

وی افزود: از آبان سال گذشته فرایند جشنواره امسال را آغاز کردیم ۶۲ طرح از ۱۵ کشور مختلف ارائه شده که در حوزه بیو تکنولوژی پروفسور مجید ابراهیمی ور کیانی از کشور استرالیا یکی از برگزیدگان در این جشنواره هستند و بیشتر فعالیت این برگزیده در حوزه بین رشته‌ای است.

وی افزود: برگزیده بخش سلول‌های بنیادی حیدر حیدری خویی از اتریش با عنوان طرح ساخت مدل جنین انسان با سلول‌های بنیادی است.

وی افزود: برگزیدگان ملی زیست پزشکی معصومه اسمعیلی وند با طرح نشانگر‌های قابل دسترس وضعیت کروموزومی جنین است، برگزیده گروه سلول‌های بنیادی حامد دائمی طرح مهندسی بافت‌های نرم به عنوان زخم پوش است.