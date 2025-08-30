پخش زنده
در آخرین روز از هفته دولت شش طرح عمرانی و خدماتی در منطقه توکهور وهشتبندی به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، بخشدار توکهور گفت: بهره برداری از ۹۳هزار مترمربع آسفالت کوچه و معابر روستاهای مزرعه تفظلی، حجت آباد، مجتمع امام، توکهور و چراغ آباد بالا، و رونمایی از ماشین آلات شهرداری مهمترین این طرحها است.
حیدر غریب زاده افزود: برای بهره برداری از این طرحها ۶۵ میلیارد تومان هزینه شده است.
