به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، بخشدار توکهور گفت: بهره برداری از ۹۳هزار مترمربع آسفالت کوچه و معابر روستا‌های مزرعه تفظلی، حجت آباد، مجتمع امام، توکهور و چراغ آباد بالا، و رونمایی از ماشین آلات شهرداری مهمترین این طرح‌ها است.

حیدر غریب زاده افزود: برای بهره برداری از این طرح‌ها ۶۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

