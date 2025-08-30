معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان یزد: برابر اعلام سازمان وظیفه عمومی کشور، با توجه به تأخیر سازمان سنجش آموزش کشور در اعلام نتایج نهایی کنکور سراسری، تسهیلاتی برای ادامه تحصیل مشمولان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ مسعود آرامش گفت: برابر اعلام سازمان وظیفه عمومی کشور، با توجه به تأخیر سازمان سنجش آموزش کشور در اعلام نتایج نهایی کنکور سراسری مربوط به پذیرفته شدگان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی؛ تسهیلاتی برای ادامه تحصیل مشمولان به شرح ذیر در نظر گرفته شده است:

۱-مهلت معرفی کلیه مشمولان فارغ التحصیل خرداد و شهریور سال ۱۴۰۳ در پایه دوازدهم (دیپلم) که می‌بایست برابر تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی، حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۴ نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند، مهلت معرفی آنان به مدت یک ماه تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ تمدید می‌شود. این مشمولان در صورت قبولی (با کنکور یا بدون کنکور) در نیمسال اول سال تحصیلی جدید (ورودی مهر ماه ۱۴۰۴) با احراز شرایط می‌توانند از معافیت تحصیلی دانشجویی بهره‌مند شوند. در صورت عدم قبولی یا عدم تمایل برای ادامه تحصیل موظفند حداکثر تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴ (حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰) برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند.

تبصره:بدیهی است مشمولان دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ یکم شهریور ماه، به منظور جلوگیری از درج غیبت می‌بایست در اعزام این دوره شرکت کنند.

۲- کلیه مشمولان غیر غایب فارغ التحصیل پایه دوازدهم خرداد و شهریور سال ۱۴۰۳ که برابر ضوابط قانونی برای تکمیل ظرفیت و یا شروع به تحصیل ورودی نیمسال دوم امسال (بهمن ۱۴۰۴) پذیرفته می‌شوند، می‌بایست تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴ (تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰) وضعیت خدمتی خود را مشخص کرده و پس از اخذ برگ اعزام بدون غیبت، با ارائه گواهی قبولی در دانشگاه از تسهیلات تمدید تاریخ اعزام تا بهمن ماه امسال بهره‌مند شوند و در این خصوص از طریق دفاتر پلیس +۱۰ اقدام کنند.