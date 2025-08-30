پخش زنده
در هفته دولت، چند طرح عمرانی، آموزشی و شهری در بخش احمدآباد شهرستان مشهد به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بخشدار احمدآباد گفت: طرح گازرسانی به روستای رباط خاکستری با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان به بهره برداری رسید که علاوه بر گازرسانی به واحدهای مسکونی، واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در محور این روستا نیز از نعمت گاز بهرهمند شدند.
مهدویان افزود: برای اجرای این طرح ۲۲ کیلومتر خط تجمیعی انتقال گاز و سه کیلومتر خط تغذیه داخل روستا ساخته شده است.
وی ادامه داد: همچنین طرح بزرگ پایش تصویری ۱۰ روستای بخش احمدآباد با اعتباری معادل ۷۵۰ میلیون تومان تجهیز، راهاندازی و بهره برداری شد که از این میزان، ۹۰۰ میلیون تومان صرف راهاندازی سیستم پایش تصویری روستای امانآباد و واگذاری یک دستگاه خودروی خدماتی به دهیاری این روستا شده است.
مهدویان گفت: همزمان با هفته دولت، طرح ملی شهید عجمیان با هدف بهسازی و شادابسازی مدارس در این منطقه آغاز شد که هدف این طرح در سطح کشور، بهسازی و آمادهسازی ۱۱۰ هزار کلاس درس تا پایان اسفندماه است.
بخشدار احمدآباد با اشاره به افتتاح ساختمان جدید شهرداری ملکآباد و طرح های مرتبط گفت: ساختمان جدید شهرداری ملکآباد با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.
او ادامه داد: همزمان با این رویداد، چند طرح شهری و عمرانی دیگر نیز در این شهر به بهرهبرداری رسید که شامل طرح جمعآوری آبهای سطحی و پیادهروسازی خیابان پیروزی ملکآباد، طرح پایش تصویری شهر ملکآباد و بهرهبرداری از ماشینآلات و خودروهای جدید شهرداری ملکآباد است.
سید حسن حسینی فرماندار شهرستان مشهد نیز گفت: در استان خراسان رضوی، ساخت و نوسازی هزار و ۴۵۰ مدرسه (معادل ۶ تا ۷ هزار کلاس درس) در دستور کار قرار دارد؛ که از جمله فعالیتهای این طرح میتوان به مرمت آسفالت حیاط مدارس، ایزوگام پشتبامها، ترمیم درها و رنگآمیزی اشاره کرد.