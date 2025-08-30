پخش زنده
امروز: -
آیین تجلیل از قضات و کارکنان نمونه دستگاه قضایی و سازمانهای تابعه استان گیلان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مراسم قدردانی از قضات و کارکنان دستگاه قضایی و سازمانهای تابعه استان گیلان با حضور رئیس کل دادگستری گیلان، دادستان مرکز استان، اعضای شورای قضایی و جمعی از قضات و کارکنان قضایی و اداری مرکز استان، در ارتباط تصویری با حوزههای قضایی سراسر گیلان برگزار و از قضات و کارمندان اداری نمونه در سال ۱۴۰۳ تجلیل و قدردانی شد.
رئیس کل دادگستری گیلان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تمامی شهدای سرافراز انقلاب اسلامی از خدمات مجموعه کارکنان قضایی و اداری دستگاه قضایی استان و سازمانهای تابعه قدردانی کرد.
مجید الهیان گفت: تمام کارکنانی که با نیت خالص برای گره گشایی از کار مردم تلاش میکنند نمونه هستند.
وی با تاکید بر دقت و سرعت در رسیدگی به پروندهها و کاهش اطاله دادرسیها افزود: در راستای اجرای سیاستهای سند تحول و تعالی قوه قضائیه، تصمیمات قضایی باید با سرعت و دقت کافی بررسی شود تا از اطاله دادرسیها جلوگیری شده و موجبات رضایتمندی مردم فراهم شود.
در پایان این مراسم از تعدادی از قضات و کارکنان نمونه دادگستری استان و سازمانهای تابعه با اهدای لوح سپاس، قدردانی شد.