به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مراسم قدردانی از قضات و کارکنان دستگاه قضایی و سازمان‌های تابعه استان گیلان با حضور رئیس کل دادگستری گیلان، دادستان مرکز استان، اعضای شورای قضایی و جمعی از قضات و کارکنان قضایی و اداری مرکز استان، در ارتباط تصویری با حوزه‌های قضایی سراسر گیلان برگزار و از قضات و کارمندان اداری نمونه در سال ۱۴۰۳ تجلیل و قدردانی شد.

رئیس کل دادگستری گیلان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تمامی شهدای سرافراز انقلاب اسلامی از خدمات مجموعه کارکنان قضایی و اداری دستگاه قضایی استان و سازمان‌های تابعه قدردانی کرد.

مجید الهیان گفت: تمام کارکنانی که با نیت خالص برای گره گشایی از کار مردم تلاش می‌کنند نمونه هستند.

وی با تاکید بر دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی‌ها افزود: در راستای اجرای سیاست‌های سند تحول و تعالی قوه قضائیه، تصمیمات قضایی باید با سرعت و دقت کافی بررسی شود تا از اطاله دادرسی‌ها جلوگیری شده و موجبات رضایتمندی مردم فراهم شود.

در پایان این مراسم از تعدادی از قضات و کارکنان نمونه دادگستری استان و سازمان‌های تابعه با اهدای لوح سپاس، قدردانی شد.