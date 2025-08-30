پخش زنده
امروز: -
مراسمی بهمناسبت روز پزشک و داروساز در تیمچه تاریخی صرافیان آباده برگزار و از پزشکان این شهرستان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، زهرا نیکو، رئیس شبکه بهداشت و درمان آباده گفت: این آیین با هدف پاسداشت مقام پزشکان و داروسازان و تقدیر از تلاشهای پاسداران عرصه سلامت برگزار شد.
او افزود: در این برنامه با اجرای بخشهای متنوع فرهنگی و هنری، تلاش شد تا گوشهای از زحمات پزشکان که همواره در خط مقدم سلامت جامعه حضور دارند، ارج نهاده شود.
خلیل احمدی، رئیس سازمان نظام پزشکی آباده نیز با اشاره به فعالیت بیش از ۱۵۰ عضو این سازمان، گفت: در این مراسم همچنین از پیشکسوتان عرصه سلامت تقدیر شد.
وی ادامه داد: یکی از بخشهای ویژه این آیین، تجلیل از ۴۵ سال خدمات دکتر سید مجتبی میرعظیمی، چهره ماندگار چشمپزشکی شهرستان آباده بود که با اهدای لوح سپاس از او قدردانی شد.