پخش زنده
امروز: -
هشتم شهریورماه ۱۳۶۰ یادآور یکی از تلخترین وقایع تاریخ انقلاب اسلامی یعنی انفجار دفتر نخستوزیری و شهادت رئیس جمهوربی ادعا محمد علی رجایی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، هفته دولت امسال، بار دیگر یاد و خاطره شهید محمدعلی رجایی، رئیس جمهور فداکار و مردمی ایران را زنده کرد. مردی که با وجود مدت کوتاه ریاست جمهوری، با سادگی، تواضع، ایمان و روحیهای استکبارستیز، نامی جاودان در اذهان مردم و تاریخ ایران به یادگار گذاشت.
شهید رجایی، که طعم تلخ یتیمی و سختی دستفروشی را در نوجوانی چشیده بود، مبارزهای بیوقفه را تا رسیدن به بالاترین مقامات اجرایی کشور ادامه داد.
اطرافیان و همسایگان او، از پاکی، ایمان، انضباط و تلاش بیشائبهاش در خدمت به مردم یاد میکنند و معتقدند او رئیس جمهور واقعی بود که روی صندلی خدمت نمیکرد، بلکه ایستاده به مردم خدمت میکرد.
خاطراتی از دوران زندان حاکی از آن است که حتی شکنجهگران نیز از اراده پولادین و هدف او برای خدمت به مردم شگفتزده بودند.
شهید رجایی، همانطور که امام خمینی (ره) فرمودند، کسی نبود که ریاست در او تأثیر بگذارد، بلکه او بود که به مقام ریاست، تاثیر و معنا بخشید. در اوج سادگی و فروتنی، اعتقاداتش در زندگی شخصیاش نیز موج میزد.
سرانجام این چهره ماندگار تاریخ، در ۸ شهریور سال ۱۳۶۰، در انفجار دفتر نخستوزیری به شهادت رسید.