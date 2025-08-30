فرمانده انتظامی عباس آباد از کشف بیش از ۳۰ تن چوب قاچاق و دستگیری یک متهم در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ قاسم عزیزی فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد گفت: در راستای مقابله با قاچاق کالا و صیانت از منابع ملی و جلوگیری ماموران کلانتری ۱۱ و یگان امداد شهرستان ضمن بکارگیری منابع و مخبرین متوجه نگهداری چوب جنگلی قاچاق در یکی از باغات این شهرستان شدند.

او با اشاره به اینکه مأموران انتظامی با هماهنگی با مقام محترم قضایی در بازرسی از محل نگهداری موفق به کشف ۳۰ تن انواع چوب جنگلی قاچاق شدند، افزود: در این راستا یک متهم نیز دستگیر که برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد با اشاره به اینکه مبارزه با سودجویان کالای قاچاق از اولویت‌های مهم پلیس می‌باشد، گفت: پلیس این شهرستان با برنامه ریزی‌های هدفمند و تلاش شبانه روزی خود، با برهم زنندگان سرمایه ملی برخورد قاطع خواهد کرد