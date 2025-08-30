پخش زنده
با افتتاح مرحله نخست طرح جنگلکاری شهرداری اردکان در هفته دولت، ۳۶۱ هکتار از تپههای جنوبی این شهر برای ایجاد دهکده گردشگری و توسعه فضای سبز زیر کشت رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آیین بهرهبرداری از مرحله نخست طرح جنگلکاری شهرداری اردکان شهرستان سپیدان، با حضور معاون آبخیزداری، مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی کشور و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.
عبدالمطلب رهنما شهردار اردکان گفت: این طرح در وسعت ۳۶۱ هکتار بهعنوان بزرگترین طرح جنگلکاری در تاریخ این شهر اجرا شده و هدف آن ایجاد دهکده گردشگری و افزایش فضای سبز است.
او افزود: مرحله نخست در مساحت ۱۶۰ هکتار از مهر پارسال با عملیات گودهزنی و کاشت ۲۷ هزار اصله نهال آغاز شد و امروز همزمان مرحله دوم طرح در زمینی به وسعت ۲۰۰ هکتار با کاشت نمادین ۴ اصله درخت کلید خورد.
رهنما، گونههای کشت شده را بادام تلخ و شیرین، سنجد، سرو نقطهای، بنه، سماق، زرشک و دیگر درختان بومی متناسب با شرایط اقلیمی منطقه عنوان کرد.
شهردار اردکان گفت: همزمان با این آیین، عملیات اجرایی طرح آبخیزداری حوزه شهری با هدف حفاظت از آب و خاک و ساخت یک بند سنگی ملاتی نیز آغاز شد.
در پایان مراسم نیز لوح تقدیری از سوی رضا احمدی، مشاور رئیس سازمان و مجری طرح مردمی «کاشت یک میلیارد درخت» در کشور به شهردار اردکان اهدا شد.