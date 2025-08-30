مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) گفت: صنعت گوهرسنگ می‌تواند سهم مهمی در ایجاد اشتغال، توسعه صادرات غیرنفتی و معرفی فرهنگ و هنر ایرانی داشته باشد.

طرح توسعه گوهرسنگ؛ راهی به سوی بازار جهانی و اشتغالزایی پایدار

طرح توسعه گوهرسنگ؛ راهی به سوی بازار جهانی و اشتغالزایی پایدار

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای زارع در بازدید از دومین نمایشگاه بین‌المللی گوهرسنگ‌ها در تهران، با اشاره به ظرفیت‌های بزرگ ایران در این صنعت، بر اهمیت ارتقای آموزش‌های تخصصی و مهارت‌افزایی در صنعت گوهرسنگ تأکید کرد.

وی با بیان سهم صنعت گوهرسنگ در ایجاد اشتغال گفت: همراهی آموزش، پژوهش، سرمایه‌گذاری و برندسازی می‌تواند این صنعت را به یکی از عوامل محرک اقتصاد غیرنفتی کشور تبدیل کند و ایران را در بازار‌های جهانی این صنعت به جایگاهی شایسته برساند.

دومین نمایشگاه بین‌المللی گوهرسنگ‌ها در تهران از ۶ تا ۹ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور بیش از ۵۰ شرکت داخلی و فعالان حوزه گوهرسنگ، ماشین‌آلات، ابزارها، آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شد.