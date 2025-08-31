به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ساسان تیموری گفت: در ماه گذشته ۵ میلیون و ۴۰۲ هزار مترمکعب گاز طبیعی فشرده سی ان جی در مجاری عرضه سوخت CNG به خودرو‌های دوگانه سوز به فروش رسیده است.

وی افزود: به ازای این مقدار گاز سی ان جی مصرف شده درماه گذشته افزون بر ۵ میلیون لیتر فرآورده بنزین در استان چهارمحال و بختیاری صرفه جویی شد.

وی افزود: طرح رایگان دو گانه سوز کردن خودرو‌های واجد شرایط از طریق بستر اینترنی سامانه gcr.niopdc.ir ادامه دارد.

وی گفت:‌در ادامه این طرح علاوه بر دوگانه سوز کردن خودرو‌های وانت بارسبک وتاکسی‌ها طبق روال گذشته، خودرو‌های شخصی مدل ۹۷ به بالا نیز از تسهیلات یارانه‌ای دوگانه سوز کردن خودرو برخوردار هستند.

مالکان خودرو‌های واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی gcr.niopdc.ir از تسهیلات این طرح بهره‌مند شوند.