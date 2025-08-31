با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس و معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز، چهار پروژه عمرانی در حوزه سلامت شهرستان کازرون به بهره‌برداری رسید.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،چهار پروژه عمرانی سلامت‌محور در شهرستان کازرون با حضور «حجت‌اله رضایی»، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس و دکتر «عبدالخالق کشاورزی»، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز، افتتاح شد.

نخستین پروژه، مرکز درمان بستر شبانه‌روزی شهید «سیروس رضایی» در بخش بالاده بود که در زمینی به متراژ ۶ هزار مترمربع، اهدایی خانواده شهید احداث و در زمینی با زیربنای دو هزار و ۴۰۰ مترمربع تکمیل شده است. این پروژه از سال ۱۳۹۵ آغاز و با ۱۲۸ میلیارد تومان اعتبار از سوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مشارکت یک میلیارد تومانی خیرین برای محوطه‌سازی، به بهره‌برداری رسید.

در ادامه، کلینیک ویژه بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) با زیربنای هزار و ۳۹۵ مترمربع و اعتبار ۹۶۷ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید. این مرکز، گامی مؤثر در توسعه خدمات تخصصی سرپایی در شهرستان کازرون خواهد بود.

سومین پروژه ، بهره‌برداری از مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان کازرون با زیربنای ۷۰۰ مترمربع بود که با اعتبار ۳۰ میلیارد ریالی از سوی خیرین سلامت افتتاح شد.

چهارمین پروژه نیز پایگاه سلامت حضرت امام حسین (ع) بود که در زمینی به متراژ سه هزار و ۸۰۰ مترمربع و زیربنای ۲۹۴ مترمربع احداث شد.

این پروژه با اعتباری بالغ بر هفت و نیم میلیارد تومان شامل دو نیم میلیارد تومان از محل منابع دانشگاه و پنج میلیارد تومان از سوی «غلامرضا قربان‌نژاد» خیّر سلامت، تکمیل و تجهیز شده است.