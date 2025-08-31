به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، گل‌های شهرداری بندرعباس را در این دیدار امیرحسین حمزه پور (۲ بار)، علیرضا قربانیان و آیدین تشنه کام به ثمر رساندند.

شهرداری با این برد ۸ امتیازی شد و در جایگاه پنجم جدول رده بندی قرار گرفت.

شهرداری بندرعباس در هفته‌ی آینده، ۱۵ شهریورماه میزبان چادرملو اردکان خواهد بود.