تیم شهرداری بندرعباس در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور با نتیجه ۴ بر ۳ از سد گلساپوش یزد صدرنشین لیگ گذشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، گلهای شهرداری بندرعباس را در این دیدار امیرحسین حمزه پور (۲ بار)، علیرضا قربانیان و آیدین تشنه کام به ثمر رساندند.
شهرداری با این برد ۸ امتیازی شد و در جایگاه پنجم جدول رده بندی قرار گرفت.
شهرداری بندرعباس در هفتهی آینده، ۱۵ شهریورماه میزبان چادرملو اردکان خواهد بود.