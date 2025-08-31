به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ روح اله یاری زاده گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت مسلحانه احشام در دزفول، موضوع دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستورکار پلیس این فرماندهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۲۰ شهید نادری زیباشهر با برقراری تور‌های ایست بازرسی و گشت‌های هدفمند محسوس و نامحسوس سطح حوزه استحفاظی، خودروی سارقان را مشاهده که پس از متواری شدن و تیراندازی به سمت خودروی پلیس، عوامل انتظامی در اقدامی متقابل و مقتدرانه، پس از رعایت قانون بکارگیری سلاح به سمت آنها تیراندازی که یک نفر از سارقان را زمین گیر و نفر دیگر را دستگیر کردند.

سرهنگ یاری زاده ضمن اشاره به انتقال سارق مجروح به مرکز درمانی بیان داشت: در بازرسی بعمل آمده توسط ماموران یک قبضه سلاح کلت کمری کشف و خودرو سارقان نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی دزفول با اشاره به اعتراف متهمان به ۴ فقره سرقت مسلحانه و بعنف احشام در سطح شهرستان، تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده مقدماتی متهمین جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی و از آن طریق حسب دستور دادستان عمومی و انقلاب دزفول روانه زندان شدند.