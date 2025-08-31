پخش زنده
سخنگوی صنعت آب کشور تأکید کرد که با وجود کاهش سطح ذخایر زیرزمینی و احتمال تخلیه سدها، تهران هرگز به مرحله قطع کامل آب نخواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عیسی بزرگزاده گفت: حدود ۵۰ درصد منابع آب تهران از سفرههای زیرزمینی تأمین میشود و حتی در صورتی که پنج سد اصلی ذخایر خود را از دست بدهند و به حجم مرده برسند جریان پایه آب همچنان وجود خواهد داشت.
وی با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره «روز صفر آبی» و «سناریوهای آخرالزمانی» در پایتخت افزود: تصور اینکه روزی از تهرانپارس تا چیتگر حرکت کنید و نه قطرهای آب بیابید و نه برگ سبزی ببینید واقعی نیست و چنین روزی برای تهران رخ نخواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: هرچند چالشهای جدی مانند افت شدید ذخایر، ناترازی مصرف و خطر فرونشست زمین پیشروست اما جریان پایه آب قابل مدیریت و انتقال است و بحران مطلق اتفاق نخواهد افتاد.