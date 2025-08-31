به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رییس سازمان فرهنگی و وررشی شهرداری قزوین در این مراسم با بیان اینکه مسئولین شهری نگاه ویژه‌ای به فرهنگ و هنر دارند و به دنبال شهری پر از نشاط اجتماعی هستند، اظهار داشت: قزوین در این زمینه گام‌های جلوتر از استان‌های دیگر برداشته و این همدلی موجب نمود بیشتر این تلاش‌ها شده است.

اکبری افزود: به منظور ایجاد فضایی با نشاط، در نوروز ۱۴۰۴ با حضور نزدیک به ۷۰۰ هنرمند و ورزشکار، رویداد‌هایی در سرای سعدالسلطنه برگزار شد و از همین افراد برای معرفی فرهنگ و هنر قزوین در برنامه‌های “روز قزوین” استفاده خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری بالغ بر ۴۰ برنامه در طول این هفته خبر داد و اعلام کرد اولین آیین آغاز برنامه‌های فرهنگی “روز قزوین” با رونمایی از دو کتاب امروز برگزار می‌شود.

اکبری افزود: در طول این هفته فرهنگی، جشن بزرگ قزوین در سرای سعدالسلطنه، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری قزوین از طریق غرفه‌های مختلف، اجرای زنده هنرمندان شهر در گذر خوراک، همایش خط شکسته نستعلیق و رونمایی از دو کتاب دیگر برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری جشن‌های مختلف در نواحی منفصل شهری، دیدار از مفاخر شهر، حضور نویسی خوشنویسان، کاروان تاریخ، گذر هنر و جشنواره بازی‌های خانوادگی خبر داد.

اکبری افزود: این هفته فرهنگی شامل برگزاری محفل شعر و ادب به منظور بزرگداشت سردار حاجی‌زاده و ابوترابی، برگزاری بزرگترین جام ورزشی محلات و رونمایی از جشنواره تئاتر طنز عبید نیز خواهد بود.