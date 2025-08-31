طرح گازرسانی به ۸ روستای شهرستان مهدیشهر با اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مجید مهربد مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان در مراسم افتتاح این طرح گفت : برای گازرسانی به این روستاها طی آن ۱۸ هزار و ۸۰۰ متر خط تغذیه ، ۵۲ هزار و ۹۵۰ متر شبکه احداث ، ۳۴۰ مورد انشعاب نصب شد و دو ایستگاه TBS با ظرفیت‌های یک‌هزار و ۱۰ به همراه یک ایستگاه CPS مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

وی افزود : گازرسانی به این روستاها به علت صعب العبور و کوهستانی بودن منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است.