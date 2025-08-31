به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: هزینه اجرای این طرح‌ها ۳۷ میلیارد تومان است.

عادل شهرزاد افزود: طرح هادی روستای سرچاهان، گلخانه محصولات سبزی و صیفی در روستا‌های سرچاهان و شهدادی، بخش اعصاب و روان بیمارستان فاطمه الزهرا (س)، مخزن آب ۱۰۰ مترمکعبی روستای علی آباد، زمین چمن فوتسال و والیبال ساحلی بانوان، آسفالت معابر بافت فرسوده، نوسازی ناوگان حمل و نقل و زیباسازی و نورپردازی شهر از مهم‌ترین این طرح‌ها است.

وی گفت: با بهره برداری از این طرح‌ها بیش از ۳۰ هزار نفر از مزایای آن بهره‌مند شدند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان افزود: عملیات اجرایی یک طرح گاز رسانی به روستا‌های سرچاهان و شهدادی با هزینه ۳۲ میلیارد تومانی آغاز شد.

شهرزاد گفت: این طرح؛ ۵۵ کیلومتر شبکه توزیع و هزار و ۳۵۰ انشعاب است.

در هفته دولت ۲۵ طرح با اعتبار ۱۱۹ میلیارد تومان در شهرستان حاجی آباد به بهره برداری رسید.