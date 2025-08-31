پخش زنده
به مناسبت هفته دولت شش طرح عمرانی در شهرستان حاجی آباد به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: هزینه اجرای این طرحها ۳۷ میلیارد تومان است.
عادل شهرزاد افزود: طرح هادی روستای سرچاهان، گلخانه محصولات سبزی و صیفی در روستاهای سرچاهان و شهدادی، بخش اعصاب و روان بیمارستان فاطمه الزهرا (س)، مخزن آب ۱۰۰ مترمکعبی روستای علی آباد، زمین چمن فوتسال و والیبال ساحلی بانوان، آسفالت معابر بافت فرسوده، نوسازی ناوگان حمل و نقل و زیباسازی و نورپردازی شهر از مهمترین این طرحها است.
وی گفت: با بهره برداری از این طرحها بیش از ۳۰ هزار نفر از مزایای آن بهرهمند شدند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان افزود: عملیات اجرایی یک طرح گاز رسانی به روستاهای سرچاهان و شهدادی با هزینه ۳۲ میلیارد تومانی آغاز شد.
شهرزاد گفت: این طرح؛ ۵۵ کیلومتر شبکه توزیع و هزار و ۳۵۰ انشعاب است.
در هفته دولت ۲۵ طرح با اعتبار ۱۱۹ میلیارد تومان در شهرستان حاجی آباد به بهره برداری رسید.