به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر کل بهزیستی هرمزگان گفت: این مرکز در فضایی با زیربنای هزار متر مربع در یک طبقه؛ بخش‌های اداری، خدماتی، پرستاری، فیزیوتراپی، آموزش نگهداری بانوان و آقایان است.

سامیه جهانشاهی افزود: برای ساخت این مرکز۱۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است و ظرفیت نگهداری۵۰ نفر دارد.

وی با اشاره به اینکه هرمزگان ۱۸۹ هزار سالمند دارد، گفت: بیشترین آنها در بندرعباس، میناب و رودان است.

مدیرکل بهزیستی هرمزگان گفت: با راه اندازی این مرکز شمار تخت مراکز نگهداری از سالمندان در هرمزگان به۲۰۰ تخت رسید.

جهانشاهی افزود: سرانه مراکز نگهداری سالمندان در کشور یک تخت به ۶۰۰ و در هرمزگان یک به ۹۰۰ است که نیاز است شمار و تخت‌های این مراکز را افزایش دهیم.

بیشتر بخوانید؛ بهره برداری از ۶ طرح عمرانی در توکهور وهشتبندی

استاندار هرمزگان هم در این مراسم گفت: ارائه بهترین خدمات به مردم در مسیر انجام خدمت رسانی وظیفه‌ی همه‌ی ما است و مسوولان هیچ شانی جز خدمت گذاری به مردم ندارند.

محمد آشوری با اشاره به همکاری بخش خصوصی برای راه اندازی مرکز نگهداری سالمندان افزود: باید از تشکلات مردم نهاد حمایت کنیم.

وی افزود: این مراکز باید افزایش و ترویج پیدا کند تا بتوانیم خدمات مناسبی را برای سالمندان ارائه کنیم.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: تکریم از سالمندان وظیفه اخلاقی و انسانی است.

احمد مرادی با اشاره به اینکه صنایع غرب بندرعباس باید از خدمت رسانی به سالمندان حمایت کنند، افزود: ما در مجلس نیز همواره از طرح‌هایی که برای حمایت از اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بوده است، حمایت کرده‌ایم.