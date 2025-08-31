از ابتدای سال دو فرد یوزپلنگ در حاشیه پناه گاه حیات وحش نایبندان شهرستان طبس مشاهده و از آنها تصویربرداری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: در راستای اجرای طرح ملی پایش یوزپلنگ از ابتدای سال جاری تاکنون، برنامه پایش یوزپلنگ ایرانی بصورت ویژه دردستور کار قرار گفت و خوشبختانه دو فرد یوزپلنگ در اردیبهشت ماه در شهرستان عشق اباد مشاهده و مشاهده دیگر مربوط به هشتم شهریور ماه در آستانه روز ملی یوزپلنگ ایرانی در حاشیه پناه گاه حیات وحش نایبندان طبس است.

خانی با قدردانی از دوستداران حیات وحش و همیاران افتخاری محیط زیست که نقش موثری در پایش این گونه نادر و در معرض خطر انقراض داشته‌اند افزود: در سال جاری و با تخصیص اعتبار سازمانی پایش میدانی این زیستگاه وسیع در دستور کار قرار دارد و امید آن می‌رود که بتوانیم گامی کوچک در راستای حفاظت از این گونه برداریم.

وی گفت:یوزپلنگ آسیب پذیرترین گونه در میان دیگر گربه سانان است که در حال حاضر زیستگاهش منحصر به کشور ایران (استان‌های سمنان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان رضوی و یزد) و به شدت در معرض خطر انقراض است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی افزود: پناهگاه حیات وحش نایبندان در شهرستان طبس با وسعت بالغ بر ۱.۵ میلیون هکتار از مطلوبترین زیستگاه آخرین بازمانده‌های یوز آسیایی در ایران و یکی از اولین مناطقی است که در آن برای اثبات حضور گونه کمیاب یوزپلنگ آسیایی از دوربین‌های تله‌ای استفاده شد (سال ۱۳۸۰) و در مهر ماه همان سال یک فرد یوزپلنگ که جنگال نام گرفت برای نخستین بار به دام دوربین‌های تله افتاد که جسد آن به عنوان پیرترین یوز ثبت شده در سن حدود ۱۳ سالگی در نزدیکی فنس آبنار یافت شد.