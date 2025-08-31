پخش زنده
بازداشت غیر قانونی مهدیه اسفندیاری، بانوی شجاع ایرانی به جرم دفاع از مردم مظلوم غزه نمونه دیگری از حمایت غرب از دولت جعلی اسرائیل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رژیم اشغالگر قدس با تمامی توان و امکانات خود و با حمایت کشورهای غربی و حامیش به دنبال نسل کشی و اخراج مردم غزه از این منطقه میباشد.
دولت جعلی اسرائیل برای شکستن مقاومت مردم شجاع غزه علاوه بر حملات گسترده دست به محاصره این منطقه زده است و از ورود هر گونه مواد غذایی و دارو جلوگیری میکند و حتی مردم را در صفهای دریافت غذا به گلوله میبندد.
مهدیه اسفندیاری یکی از بانوان شجاع کشورمان است که در کشور فرانسه زندگی میکند که با استفاده از فضای مجازی در موضوع آگاه سازی مردم درباره جنایات رژییم صهیونی تلاش میکند که به صورت غیر قانونی توسط پلیس فرانسه دستگیر و بازداشت شده است.
این بازداشت غیرقانونی در حالی صورت گرفته است که فرانسه خود را مهد آزادی و دموکراسی میداند، اما اجازه هر گونه انتشار مطلب در خصوص جنایات صهونیستها را نمیدهد.