دادستان مرکز استان خوزستان، در بازدید از شعب دادسرای خرمشهر، بر ضرورت رعایت نظم و دقت در رسیدگی به پرونده‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در ادامه برنامه بازدید‌های دوره‌ای و نظارتی دادستان مرکز استان خوزستان، امیر خلفیان به همراه حمید ناصری، معاون دادستان مرکز استان و محمد سلیمانی‌پور، دادستان عمومی و انقلاب خرمشهر، با حضور در شعب دادسرای خرمشهر، روند عملکرد این مجموعه را ارزیابی و با دادیاران، بازپرسان و کارکنان این شعب دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

دادستان مرکز استان در جریان این بازدید، اظهار داشت: رعایت نظم یکی از اصول مهم برای یک شعبه موفق است. پرونده‌ها باید مطابق شیوه نامه ها دقیق و در زمان مقرر بررسی شوند و قرار‌های نهایی باید با دقت و کیفیت لازم صادر شود.

وی افزود: کیفرخواست‌ها باید متقن، دقیق و بدون هیچ نقصی تنظیم شود تا بتوان جریان دادرسی را به بهترین شکل ممکن پیش برد.

خلفیان بر ضرورت تکریم ارباب‌رجوع در فرآیند ارتباط با مراجعان تأکید کرد و بیان داشت: تکریم و احترام به مردم، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی سند تحول قضایی، باید همواره سرلوحه کار تمامی کارمندان و مسئولان قضایی قرار گیرد.

دادستان مرکز خوزستان در ادامه از تمامی کارکنان و قضات حاضر در دادسرای خرمشهر که با جدیت و تعهد در مسیر احقاق حقوق مردم تلاش می‌کنند، قدردانی و بر اهمیت حمایت از اجرای عدالت در همه ابعاد آن تأکید کرد.

در این بازدید، محمد سلیمانی‌پور، دادستان عمومی و انقلاب خرمشهر، گزارشی از آمار و عملکرد شعب دادسرای این شهرستان ارائه و مشکلات و چالش‌های موجود را نیز مطرح کرد.

وی با تأکید بر ضرورت انسجام بیشتر در اجرای شیوه نامه ها، خواستار حمایت و همکاری بیشتر در راستای بهبود عملکرد مجموعه شد.