رئیس مرکز ایران گفت: با توجه به نتایج سرشماری کشاورزی که پارسال انجام شد، روند تغییر کاربری اراضی نگران کننده است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، غلامرضاگودرزی در نشست رسانهای خود با اشاره به انجام سرشماری عمومی کشاورزی در سال ۱۴۰۳ گفت: این سرشماری از تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ الی ۱۴۰۳/۹/۲۹ به مدت ۴۸ روز با توجه به شرایط بد آب و هوایی اجرا شد و نتایج اولیه آن پس از اتمام عملیات میدانی بعد از ۷ ماه اعلام شد.
گودرزی با اشاره به حضور میدانی مدیران در سطوح ملی و استانی در سرشماری و کنترل در لحظه دادهها در اتاق سرشماری ادامه داد: بر اساس سرشماری کشاورزی ۱۴۰۳تعداد بهره برداران در بخش کشاورزی ۴ میلیون و ۲۹۲ هزار نفر است. مساحت اراضی زراعی ۱۷/۴ میلیون هکتار، سطح کاشت گندم ۸/۴ میلیون هکتار، سطح کاشت جو ۱/۶ میلیون هکتار، سطح کاشت برنج ۴۹۱ هزارهکتار، مساحت اراضی و قلمستان ۱/۹۵ میلیون هکتار است و۳۶ هزار و ۳۰۵ واحد دارای فعالیت کشت گلخانهای،۱۶ هزار ۳۸۲ واحد دارای فعالیت پرورش ماهی و میگو،۹ هزار و۵۶۶ واحد دارای فعالیت پرورش زنبور عسل و یک میلیون و ۱۲۳ هزار واحد دارای فعالیت پرورش طیور به شیوه سنتی هستند.
رئیس مرکز آمار ایران گفت: با توجه به نتایج به دست آمده از سرشماری کشاورزی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی یکی از هشدارهای مهم برای بخش کشاورزی است که میزان آن در استانهای شمالی، تهران و اصفهان بیشتر است.