

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، غلامرضاگودرزی در نشست رسانه‌ای خود با اشاره به انجام سرشماری عمومی کشاورزی در سال ۱۴۰۳ گفت: این سرشماری از تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ الی ۱۴۰۳/۹/۲۹ به مدت ۴۸ روز با توجه به شرایط بد آب و هوایی اجرا شد و نتایج اولیه آن پس از اتمام عملیات میدانی بعد از ۷ ماه اعلام شد.

گودرزی با اشاره به حضور میدانی مدیران در سطوح ملی و استانی در سرشماری و کنترل در لحظه داده‌ها در اتاق سرشماری ادامه داد: بر اساس سرشماری کشاورزی ۱۴۰۳تعداد بهره برداران در بخش کشاورزی ۴ میلیون و ۲۹۲ هزار نفر است. مساحت اراضی زراعی ۱۷/۴ میلیون هکتار، سطح کاشت گندم ۸/۴ میلیون هکتار، سطح کاشت جو ۱/۶ میلیون هکتار، سطح کاشت برنج ۴۹۱ هزارهکتار، مساحت اراضی و قلمستان ۱/۹۵ میلیون هکتار است و۳۶ هزار و ۳۰۵ واحد دارای فعالیت کشت گلخانه‌ای،۱۶ هزار ۳۸۲ واحد دارای فعالیت پرورش ماهی و میگو،۹ هزار و۵۶۶ واحد دارای فعالیت پرورش زنبور عسل و یک میلیون و ۱۲۳ هزار واحد دارای فعالیت پرورش طیور به شیوه سنتی هستند.

رئیس مرکز آمار ایران گفت: با توجه به نتایج به دست آمده از سرشماری کشاورزی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی یکی از هشدار‌های مهم برای بخش کشاورزی است که میزان آن در استان‌های شمالی، تهران و اصفهان بیشتر است.