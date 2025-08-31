تکاب صدر نشین هفته اول لیگ تکواندو منطقه یک کشور
هفته اول لیگ تکواندو منطقه یک کشور با شرکت استانهای شمالغرب کشور با صدرنشینی تیم استان آذربایجان غربی (تکاب) پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛این رقابتها با شرکت ۴۷۰ ورزشکار دختر و ۳۷۰ تکواندوکار پسر در قالب ۱۶ تیم دختر و ۱۲ تیم پسر طی روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه ۶ الی ۸ شهریور به میزبانی تکاب برگزار شد.
ذکریا امانی رییس اداره ورزش و جوانان تکاب در گفتوگو با خبر نگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در این رقابتها با عنایت به بالا بودن سطح کیفی و کمی مسابقات اساتید: محسن فرامرزی، نماینده ویژه فدراسیون تکواندو، متین رحمت پناه و خانم مهدیه فتحی، مدیران اجرائی لیگ تکواندو آقایان و بانوان، بهرام صادقی، سرناظر داوران و علی بختیاری به عنوان به عنوان کمیته قضایی حضور داشتند.
امانی افزود: تیم تکواندو نونهالان پسر تکاب با درایت مربیان ارزشمند خود استاتید اسلام و یحیی صفائی توانست با قدرت در صدر گروه خود قرار بگیرد.
رئیس اداره ورزش و جوانان تکاب، ضمن تقدیر و تشکر از مردم ورزشکار و ورزش دوست تکاب، کیفیف و سطح این مسابقات را بالا ارزیابی کرد و گفت: تکاب برای اولین بار میزبان یک رویداد مهم کشوری بود که توانست با همکاری، اتحاد و همدلی تمامی عوامل و نفرات درگیر در این مسابقات، این رویداد مهم را با موفقیت برگزار کند.
وی گفت:با ارزیابی تمامی زیرساختها و رفع موانع و ایرادات موجود قطعأ میزبانی سایر رشتههای ورزشی که دارای پتانسیل بالا در سطح شهرستان و منطقه هست را انجام خواهیم داد.
یحیی صفائی مربی و مدیر اجرائی تیم تکاب نیز گفت: در مجموع ۸ تیم به مرحله بعد صعود کردند، که در آن مرحله تکواندوکاران به صورت گرندپری و انفرادی رقابت خواهند کرد که الزامأ، هر ۸ تیم صعود کننده موظف به معرفی ۲۰ بازیکن برتر خواهند بود یعنی در هر یک از اوزان ۱۰ گانه ۱۶ بازیکن حضور خواهند داشت.