به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛این رقابت‌ها با شرکت ۴۷۰ ورزشکار دختر و ۳۷۰ تکواندوکار پسر در قالب ۱۶ تیم دختر و ۱۲ تیم پسر طی روز‌های پنجشنبه، جمعه و شنبه ۶ الی ۸ شهریور به میزبانی تکاب برگزار شد.

ذکریا امانی رییس اداره ورزش و جوانان تکاب در گفت‌و‌گو با خبر نگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در این رقابت‌ها با عنایت به بالا بودن سطح کیفی و کمی مسابقات اساتید: محسن فرامرزی، نماینده ویژه فدراسیون تکواندو، متین رحمت پناه و خانم مهدیه فتحی، مدیران اجرائی لیگ تکواندو آقایان و بانوان، بهرام صادقی، سرناظر داوران و علی بختیاری به عنوان به عنوان کمیته قضایی حضور داشتند.

امانی افزود: تیم تکواندو نونهالان پسر تکاب با درایت مربیان ارزشمند خود استاتید اسلام و یحیی صفائی توانست با قدرت در صدر گروه خود قرار بگیرد.

رئیس اداره ورزش و جوانان تکاب، ضمن تقدیر و تشکر از مردم ورزشکار و ورزش دوست تکاب، کیفیف و سطح این مسابقات را بالا ارزیابی کرد و گفت: تکاب برای اولین بار میزبان یک رویداد مهم کشوری بود که توانست با همکاری، اتحاد و همدلی تمامی عوامل و نفرات درگیر در این مسابقات، این رویداد مهم را با موفقیت برگزار کند.

وی گفت:با ارزیابی تمامی زیرساخت‌ها و رفع موانع و ایرادات موجود قطعأ میزبانی سایر رشته‌های ورزشی که دارای پتانسیل بالا در سطح شهرستان و منطقه هست را انجام خواهیم داد.

یحیی صفائی مربی و مدیر اجرائی تیم تکاب نیز گفت: در مجموع ۸ تیم به مرحله بعد صعود کردند، که در آن مرحله تکواندوکاران به صورت گرندپری و انفرادی رقابت خواهند کرد که الزامأ، هر ۸ تیم صعود کننده موظف به معرفی ۲۰ بازیکن برتر خواهند بود یعنی در هر یک از اوزان ۱۰ گانه ۱۶ بازیکن حضور خواهند داشت.