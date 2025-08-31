به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، عملیات اصلاح ورودی شهرستان چهاربرج از سمت ملکان در محدوده روستای خزینه انبار جدید با حضور امام جمعه، فرماندار و جمعی از اعضای شورای اداری کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، عملیات اصلاح ورودی شهرستان چهاربرج از سمت ملکان در محدوده روستای خزینه انبار جدید با حضور امام جمعه، فرماندار و جمعی از اعضای شورای اداری کلید خورد.

این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال شامل زیرسازی، اجرای آسفالت، جابجایی تیر‌های برق و احداث رفوژ میانی بوده و طبق برنامه طی مدت دو ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

اجرای این طرح علاوه بر تسهیل تردد و ارتقای ایمنی محور، به بهبود سیمای ورودی شهرستان نیز کمک شایانی خواهد کرد.

درادامه ۵۰ مسکن مقاوم سازی شده بنیاد مسکن با اعتبار ۱۷۵ میلیارد ریال در روستای اوزون اوبه تحویل داده شد