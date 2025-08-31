

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نادر نوبخت گفت: با توجه به حضور کشور‌های صاحب نام در حوزه تکنولوژی در آسیا، سطح مسابقات آسیایی در حد رقابت‌های جهانی است و کسب نتیجه در این مسابقات نیز دشواری‌های خود را دارد.

وی گفت: مسابقات آسیایی ۲۰۲۵ در لیگ‌های سومو، خلاقیت و مسیریاب برگزار می گردد.

سرپرست تیم رباتیک دانش آموزی افزود: کادر فنی تیم در نظر دارد با انتخاب اعضا از میان دانش آموزانی که سابقه حضور در رویداد‌های بین المللی را نداشته‌اند این مسابقات را به عنوان سکویی برای آمادگی بیشتر برای حضور موفق در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ تبدیل کند .

نوبخت در پایان گفت: برنامه ریزی‌های صورت گرفته در راستای کسب عنوان قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۶ است و به این منظور نیاز به تقویت تیم با دانش آموزان نخبه جدید و با تجربه داریم.