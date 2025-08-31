پخش زنده
طرح ثبت نام تبدیل خودروهای دوگانه سوز که تا پیش از این برای خودروهای عمومی، تاکسیها و تاکسیهای اینترنتی انجام شده است قرار است برای خودروهای شخصی نیز انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرشرکت پخش فرآوردههای نفتی استان همدان گفت: ۳ سال پیش طرح سوخت سی ان جی به سبد محصولات سوختی کشور اضافه شد و تاکنون در این استان بیش از ۸ هزار و سیصدو پنجاه دستگاه خودرو بصورت رایگان به گاز سی ان جی تجهیز شدند.
بهزاد نصیری افزود: ثبت نام تبدیل خودروهای شخصی بنزین سوز به دوگانه سوز برای خودروهای ۱۳۹۷ به بالا است و صاحبان خودروهای شخصی میتوانند از طریق سامانه cg.niopdc.ir ثبت نام کنند.
او تصریح کرد: پس از ثبت نام این خودروها به یکی از ۹ کارگاه تبدیل فعال در استان همدان معرفی و عملیات تبدیل آنها بصورت رایگان انجام میشود.