بهره‌ برداری و عملیات اجرایی ۱۷ طرح عملیاتی، ایمنی و محیط زیستی در پالایشگاه شهید هاشمی‌ نژاد سرخس با هزینه بیش از ۳۴۰ میلیارد تومان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان سرخس گفت: آیین بهره‌ برداری و آغاز عملیات اجرایی ۱۷ طرح مهم عملیاتی، ایمنی و محیط زیستی پالایشگاه شهید هاشمی‌ نژاد، با حضور جولایی مدیریت نظارت و هماهنگی شرکت گاز کشور، مسئولان شهرستان و مدیران صنعت گاز برگزار شد.

مجید بیکی افزود: مجموع هزینه این طرح‌ ها که می توان از آنها به عنوان یکی از شاخص‌ ترین طرح های هفته دولت ۱۴۰۴ نام برد، بیش از ۳۴۰ میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: این طرح ها با هدف پایداری تولید و تأمین مستمر گاز، ارتقای ایمنی و بهبود شاخص‌ های محیط زیستی به اجرا درآمده‌ اند و نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌ های انرژی شرق کشور خواهند داشت.

فرماندار سرخس گفت: از جمله طرح‌ های شاخص این مجموعه، طرح تغلیظ گاز است که با اجرای آن، ۱۱ هزار تن گوگرد به ظرفیت تولید پالایشگاه افزوده می‌ شود. همچنین در این فرآیند، ۴۰۰ تن دی‌ اکسید کربن (CO₂) با خلوص ۹۶ درصد تولید خواهد شد که با هدف استفاده بهینه، از طریق مزایده عرضه و بر اساس تفاهم‌ نامه رسمی، به فروش می‌ رسد.

بیکی افزود: اجرای این طرح ها کاهش آلاینده‌ ها، بهینه‌ سازی مصرف انرژی و افزایش ضریب اطمینان تجهیزات را به دنبال دارد و گامی ارزشمند در تحقق توسعه پایدار صنعت گاز کشور محسوب می‌ شود.