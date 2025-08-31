پخش زنده
به مناسبت روز قزوین و با هدف پاسداشت و معرفی فرهنگ غنی و تاریخ کهن این شهر، مراسم شب گرامیداشت هفته فرهنگی قزوین در دانشگاه بینالمللی امامخمینی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، به مناسبت نهم شهریورماه روزقروین، مراسمی با عنوان "شب گرامیداشت هفته فرهنگی قزوین" همراه با نشست علمی تخصصی با حضور، جمعی از اندیشمندان و صاحبنظران حوزه تاریخ قزوین و تعدادی از دانشجویان و اساتید دانشگاه برگزار شد.
دکتر طاهری رئیس دانشگاه در این مراسم ضمن گرامی داشت روز قزوین و هفته دولت بیان داشت: شهر قزوین از نظر قدمت و تاریخی به دوره ساسانیان بر میگردد و در مطالعات اسطوره شناسی به فرهنگ دیرینه قزوین پی میبریم.
وی افزود: آیینها و رسومی که امروزه در شهر قزوین اجرا و پاس داشته میشود به یک واقعیت ما را رهنمون میکند که این آیینها عمیق و از دید اسطوره شناسی قابل تحقیق و تامل است.
طاهری با اشاره به برخی آیینها و رسوم شهر قزوین اظهار داشت: یکی از رسوم دیرینه در قزوین آیین ۵۰ بدر است که در سطح ملی و بین المللی تنها در شهر قزوین وجود داشته و بسیاری از این آیینها در طول تاریخ دگردیسی دارند.
همچنین محمدمهدی مجابی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداریهای کشور در این مراسم با بیان اقداماتی که در شهر قزوین در سالهای گذشته در برند سازی و شناساندن ویژگیهای این شهر تاریخی در سطح ملی و بین المللی صورت گرفته گفت: شهر قزوین شهری فراتر از شهرهای شناخته شده در سطح ملی و بین المللی است و در این راستا برای شکوفایی پایدار شهری و پیشرفت شهر قزوین باید شاخصها و مولفههایی را درحوه مدیریت شهری در نظر بگیریم.
وی با اشاره به اقدامات شهرداری قزوین در سالهای گذشته در راستای شناساندن و مطرح کردن جایگاه شهر قزوین افزود: در سالهای ۲۰۰۳ اقدامات خوبی از سوی شهرداری قزوین صورت گرفت، برگزاری جشنواره بازی و اسباب بازی در شهر قزوین، دبیرخانه مجمع جهانی شهرهای اسلامی، کسب جایزه و لوح تقدیر بهترین تجارب مدیریت شهری قزوین، زاه انداری جاده سلامت، دهکده باراجین، طبیعت، دهکده حیوانات از دیگر اقدامات ارزندهای بود که صورت گرفت.
مجابی بیان داشت: بالاترین هدف در یک شهر افزایش کیفیت زندگی است که مولفههای بسیاری دارد و بنابراین اولین اقدام شناساندن جایگاه واقعی شهر قزوین است تا در سطح داخلی و بین المللی برند شود، امیدواریم با اقدامات خوبی که صورت گیرد، این شهر به جایگاه رفیع خود در سطح ملی و بین المللی برسد.
همچنین در ادامه جبار رحمانی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعاتی فرهنگی و اجتماعی درباره مطالبات شهر قزوین، مختصات و ویژگیهای شهری، اقلیمی، مذهبی و جمعیتی شهر قزوین سخن گفته و به برخی آسیب شناسی دیده نشدن ظرفیتهای استان قزوین پرداخت.
در ادامه محمدحسین پروین نیا عضو هیأت علمی دانشگاه و معاون اسبق عمرانی استانداری قزوین با اشاره به برخی بناها و سازهای تاریخی شهر قزوین، چون عمارت عالی قاپو به تاثیرات مثبت فکری، فیزیکی و عملکرد ذهنی این بناها با تاکید بر شکوه، عظمت و اقتدار این بناها پرداخت.
وی افزود: اهمیت و شکوه عالی قاپو و تاثیرات آن مورد توجه بوده و اثرات ذهنی باغ سعادت آباد در بیننده با وجود انهار، حوض و .. نهایت همبستگی با طبیعت بوده و این حد از هم آغوشی اداره امور نظامی، امنیتی و اجرایی یک کشور پهناور با طبیعت کم نظیر است.