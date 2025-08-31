پخش زنده
از پوستر یازدهمین جشنواره انبه و یاسمین گل در میناب رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، دبیر برگزاری یازدهمین جشنواره انبه و یاسمین گل گفت: یازدهمین دوره این جشنواره به صورت فرا استانی برگزار میشود که میهمانانی از استانهای بوشهر و سیستان و بلوچستان و شهرستانهای پارسیان و بندرلنگه حضور خواهند داشت.
عبدالله جمادی پور افزود: مهمترین هدف این جشنواره حمایت از باغداران که کشت انبه و یاسمین گل دارند و همچنین شناساندن این دو محصول به کل کشور است.
وی گفت: این جشنواره بر اساس داشتههای میناب قدیم برنامه ریزی شده است.
دبیر برگزاری یازدهمین جشنواره انبه و یاسمین گل افزود: در کنار این جشنواره بیش از ۷۰ غرفه عرضه محصولات صنایع دستی دایر میشود.
یازدهمین جشنواره انبه و یاسمین گل از ۱۱ تا ۱۳ شهریور ماه در میناب برگزار میشود.