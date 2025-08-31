پخش زنده
امروز: -
چند طرح عمرانی، ورزشی، برق و آبرسانی در شهرستان آوج و روستاهای بخش اسفرورین با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان افتتاح و کلنگ زنی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این طرحها در شهرستان آوج شامل بهره برداری از ۱۲ طرح برق رسانی، ۳ زمین چمن مصنوعی، بهسازی و روکش آسفالت سه محور و همچنین کلنگ زنی نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی احمدآباد است که برای اجرای آنها ۳۱۴ میلیارد تومان هزینه شده.
در روستاهای بخش اسفرورین هم طرحهای زمین چمن مصنوعی، زیرسازی، آسفالت، سنگفرش و جدولگذاری معابر و آبرسانی روستایی و شهری با ۴۹۲ میلیارد تومان سرمایه گذاری به بهره برداری رسیدند.
در بویین زهرا هم سنگ فرش روستای رحمت آباد بزرگ دشتابی افتتاح شد.