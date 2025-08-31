پخش زنده
کشتارگاه صنعتی «طیور ماکیان پَر» تربت جام با هزینه ۳۵۰ میلیارد تومان و زیربنای ۱۵ هزارمترمربع به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندارتربت جام با گرامی داشت هفته بسیج کارمندان گفت: کشتارگاه صنعتی طیور ماکیان پَر تنها واحدکشتارگاه طیور در شمال شرق باکیفیت و ظرفیت مناسب است که در ۲۴ ساعت، ۶۴ تن گوشت سفید با فرآوری جدید و به روز تولید می کند و به طور مستقیم برای ۱۰۰ نفراشتغال مستقیم ایجاد کرده است.
محسن مه آبادی با قدردانی از فیضی مدیر این کشتارگاه صنعتی افزود: شهرستان مرزی تربت جام با امکانات محدود با برخی آسیب های اجتماعی روبرو است که با راه اندازی این گونه طرح ها شرایط برای کاهش آسیب ها و اشتغال جوانان فراهم می شود.
مدیر عامل کشتارگاه صنعتی طیور ماکیان پَر نیز گفت: این مجموعه میتواند روزانه ۶۴ تن گوشت مرغ را با استانداردهای بهداشتی و صنعتی کشتار و روانه بازار کند.
فیضی افزود: با بهره برداری از نخستین کشتارگاه صنعتی طیور در این شهرستان، اکنون نه تنها فرصت های شغلی جدید ایجاد شده، بلکه تأمین گوشت مرغ نیز یک گام حرفه ای تر و بهداشتی تر شده است.