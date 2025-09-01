به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در هفته دولت ۶ طرح مخابراتی با اعتباری بالغ بر ۱۲۴ میلیارد ریال در محل اجرای فیبر نوری منطقه توت و گورکش از توابع شهرستان دورود افتتاح و به بهره برداری رسید.

این طرح ها شامل فیبرنوری نواحی سپاه، طرح FTTH شهر چالانچولان، توسعه دیتا، تأسیسات و اجرای طرح فیبر نوری توت گورکش به طول ۹کیلومتر با سرمایه گذاری بالغ بر ۱۲۴ میلیارد ریال، می باشد.

این طرح ها بصورت نمادین و متمرکز در منطقه چم چیت به بهره برداری رسید و بیرانوند فرماندار دورود،لک علی آبادی نماینده مردم ورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل شرکت مخابرات استان و دیگر مسئولین ادارات و نهادها و ارگان ها، در این مراسم حضور داشتند.