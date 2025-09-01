در سفر استاندار مرکزی و جمعی از مسئولان به شهرستان فراهان چندین طرح عمرانی، اقتصادی و خدماتی در آخرین روز از هفته دولت افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ افتتاح نیروگاه خورشیدی ۶۰ کیلوواتی شهرداری خنجین با اعتبار دو و نیم میلیارد تومان، افتتاح کارخانه فرآوری و بسته‌بندی آبزیان با ظرفیت تولید و فرآوری سالانه هفت هزار تن انواع ماهیان پرورشی و دریایی با سرمایه گذاری ۱۵۰ میلیارد تومان، افتتاح یک واحد تولید و بازیافت کیسه‌های تولیدی و نخ‌های بسته بندی پروپیلن با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان، افتتاح زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی امیرکبیر فرمهین و رونمایی از یک دستگاه خودروی آتش نشانی و یک دستگاه آمبولانس حمل مِیت در فرمهین از جمله طرح‌هایی بود که با حضور استاندار مرکزی به بهره برداری رسید.

استاندار مرکزی در این سفر از افتتاح ۶۷ طرح عمرانی، اقتصادی و خدماتی با ۲۴۱ میلیارد تومان و اشتغال ۸۰۲ نفر در شهرستان فراهان خبر داد و گفت: این طرح‌ها شامل افتتاح واحد‌های تولیدی و صنعتی، طرح‌های عمرانی، خدماتی، زمین چمن، نیروگاه خورشیدی و افتتاح مدارس است که در سطح شهر و روستا پراکنده است.

مهدی زندیه وکیلی افزود: در مجموع در هفته دولت ۹۸۸ طرح با اعتبار ۶۰ هزار میلیارد تومان همزمان در استان مرکزی افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها شروع شد.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی هم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، هفته دولت را فرصتی برای ارائه عملکرد دولت به مردم دانست و گفت: ما نیز به عنوان نمایندگان مردم در مجلس و هم در مجمع نمایندگان استان در حوزه انتخابیه در کنار و کمک دولت هستیم.

ولی الله بیاتی افزود: با وجود بعضی مشکلات اقتصادی و کمبود درآمد‌ها طرح‌های عمرانی چه در بحث جاده سازی، آسفالت معابر روستایی، آبرسانی و بسیاری از طرح‌های دیگر در سطح شهرستان ادامه دارد.

دیدار با خانواده شهید محمدنبی تیرته فراهانی و حضور در گلزار شهدا و آستان مقدس امامزاده احمدبن علی(ع) از دیگر برنامه‌های سفر استاندار به شهرستان فراهان بود.