علی اصغر قلی پور افزود: : امسال نیز به مانند هر سال در آستانه بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی جشن ملی عاطفه‌ها در دستور کار و برنامه‌های کمیته امداد قرار دارد.

وی افزود: پویش جشن عاطفه‌ها با هدف تأمین مایحتاج تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند، از جمله کیف، کفش، لوازم‌التحریر و دیگر اقلام آموزشی در استان در سه مرحله اجرا می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برپایی پایگاه‌های فیزیکی در شهرها و مدارس برای جمع آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی برای دانش آموزان نیازمند، تصریح کرد: در معابر شهری، در مصلاهای نمازجمعه و همچنین در مدارس استان پایگاه‌هایی به صورت نمادین برپا خواهند شد.

وی با بیان اینکه ۲۷ هزار دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد استان هستند، تاکید کرد: تلاش می‌شود تا قبل از آغاز سال تحصیلی، اقلام مورد نیازشان تأمین و تحویل داده شود.

قلی پور افزود: از خیرین و نیکوکاران دعوت می‌کنیم تا با مشارکت در جشن عاطفه‌ها و کمک به دانش آموزان نیازمند در آستانه سال تحصیلی جدید شادی را مهمان خانه‌های دانش آموزان نمایند.