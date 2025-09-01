رییس سازمان حمل و نقل شهرداری بجنورد گفت:نرخ خدمات سرویس رفت و آمد مدارس استان در سال تحصیلی جدید (۱۴۰۴-۱۴۰۵) درمقایسه با پارسال ۳۷ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ حمیدرضا شافعی گفت: مسیر تا سه کیلومتر رفت و برگشت دانش آموزان که منطبق با نقشه محل سکونت و مدرسه است ماهانه هفت میلیون و ۲۵۰ هزار ریال محاسبه و بابت هر کیلومتر اضافه هم ۲۰۰ هزار ریال اضافه می‌شود.

وی افزود: همچنین نرخ سرویس ون یا مینی بوس در صورت داشتن مراقب پنج میلیون و ۹۰۰ هزار ریال و در صورت نداشتن مراقب پنج میلیون و ۶۵۰ هزار ریال و کرایه سرویس دانش آموزان با نیاز‌های ویژه ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال تعیین شده است.

رییس سازمان حمل و نقل شهرداری بجنورد گفت: هشت شرکت پیمانکار مسوولیت ساماندهی سرویس دهی به دانش آموزان را بر عهده دارند که اولیا دانش آموزان تا ۱۵ شهریورماه فرصت دارند ثبت نام کنند.

شافعی گفت: اولیای دانش آموزان باید درخواست خود را به سامانه سپند ارایه دهند و پس از ثبت نام برای عقد قرارداد به شرکت مربوطه مراجعه کنند.

رییس سازمان حمل و نقل شهرداری بجنورد در خصوص آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان تاکید کرد: عقد قرارداد اولیا با شرکت دارای مجوز در هر مدرسه الزامی بوده و در راستای تضمین به شرکتها، واریز مبلغ نقدی به میزان ۲ ماه نرخ کرایه مصوب و یا ارایه چک، سفته به میزان کل مبلغ مصوب است.

همچنین استفاده از خودرو‌های فاقد مجوز و برچسب مخصوص سرویس مدارس خلاف قانون بوده و در بروز حوادث احتمالی مسوولیت آن متوجه اولیا خواهد بود.